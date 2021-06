Después de ver el impactante momento en el que un hombre da una bofetada a Emmanuel Macron, Quique Peinado enseña en Zapeando otro vídeo en el que políticos reciben. "En Bolivia sí que se pegan bien", destaca Peinado, que muestra cómo varios diputados bolivianos se pegan "a puñetazo limpio" en una sesión parlamentaria.

Pero la cosa no quedó ahí, y es que mientras los políticos se pegan, dos señoras se enganchan de los pelos en otra parte de la imagen. Mientras los zapeadores ven el vídeo en plató, Cristina Pedroche confiesa lo que opina de las imágenes. Una pillada que Dani Mateo desvela en pleno directo: "No es ningún secreto que la gente que hacemos Zapeando no estamos bien, pero ha sido muy divertido ver lo que ocurría en la mesa mientras veíamos las imágenes, mientras todos decíamos, 'madre mía', Cristina ha dicho que le encantan las peleas". Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.