El PP se da un baño de masas en un Congreso marcado por las críticas continuas a Sánchez: "Cuando haya elecciones entra Feijóo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entraba este sábado con una ovación en el vigesimoprimer congreso nacional del Partido Popular. Un comité en el que Miguel Tellado ha sido el protagonista principal como nuevo secretario general del Partido Popular.

"Somos la alternativa que España necesita, no le podemos fallar a nuestro país", ha indicado Tellado, quien no ha dudado de cargar contra el PSOE. "En el PP no hay sobrinas ni amigas de compañía. No aceptaremos más lecciones de feminismo del PSOE", ha comentado en referencia a los audios de la vergüenza de Ábalos y Koldo en las que se repartían prostitutas.

En toda la mañana no ha habido ni rastro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha llegado entre aplausos de sus compañeros.

Un congreso en el que Juanma Moreno ha asegurado que "España sufre el momento más crítico desde la Transición" y en el que los ataques a Pedro Sánchez han sido continuos. "Frente a la corrupción que acorrala a Sánchez está la honestidad del PP", ha indicado el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Las medidas que ha anunciado Sánchez contra la prostitución también han sido objeto de críticas, algunas tan feroces como las del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. "El PSOE quiere echar a quienes consuman prostitución. Se van a quedar con 0 militantes a este paso", ha bromeado Daniel Sirera.

Este sábado todos los dirigentes populares han tenido una consigna clara: desalojar a Sánchez de la Moncloa cuanto antes. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que él no tiene "ninguna duda de que cuando haya elecciones Sánchez se va y entra Feijóo".

En el Congreso no ha faltado de nada. Incluso han contado con el apoyo internacional de Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, quien ha alabado la "competencia, experiencia, sabiduría, honestidad, vocación a unir y no dividir", de Feijóo. Con el líder del PP, dice, "España está en buenas manos". Este sábado, un Partido Popular eufórico, quien se ha denominado "la tabla de la salvación" se ha dado un baño de masas.