Alberto Rey valora 'Jurassic World: el renacer', la nueva película de la saga: "Es exactamente lo que te esperas"

Este viernes llega a las cines la nueva secuela de la saga 'Parque Jurasico'. Esta entrega está protagonizada, entre otros, por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey. No te pierdas el análisis del periodista experto en cine.

Este viernes se estrena 'Jurassic World: el renacer', la secuela de la película 'Parque Jurásico'. "Tiene pinta de ser el inicio de una nueva trilogía jurásica en la que, esta vez, los dinosaurios no son el problema sino la solución", adelanta Nacho García, "porque en su ADN está la clave para fabricar un medicamento que puede aportar beneficios milagrosos a la raza humana".

Esta nueva entrega está protagonizada, entre otros, por Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey. El periodista experto en cine Alberto Rey expone que la película "es exactamente lo que te esperas". El periodista explica que esta última entrega "está, todo el rato, homenajeando la saga y robando cositas de otra saga: Alien". "Lo hace recurriendo a las dos menos populares: 'Covenant' y 'Resurrection'.

Alberto adelanta que hay dos o tres planos en la película "increíbles, preciosos y muy bien trabajados". El periodista, además, expone que el film "termina de una manera muy perezosa, muy previsible". "Gracias", responde Dani Mateo, 'molesto'.

Sobre si la película es para niños, el periodista expone que "sí y no". "Es muy matizado", indica. Rey expone que hay un tramo de la película muy corto que roza la película para mayores de 18 años "en tema violencia". Además, tampoco hay nuevos dinosaurios en el film sino especies que ya se han podido ver en las otras películas.

El periodista destaca también la música del film. "Cada vez que la escucho, ni una película de la saga sin el temazo de John Williams", afirma. "Oigo esta música y se me ponen los pezones como las garras de un tiranosaurio", afirma Dani. Finalmente, Alberto le asigna a la película dos 'Albertitos' y medio. "Con los fans de las sagas no me voy a pegar", se excusa, "pero, sí que es verdad que es una película muy curiosa".