La 'señora bien', en contra del matrimonio homosexual: "Un solomillo y un lomo de atún no maridan"

La ultraconservadora no duda en mostrar su enfado por la celebración de la fiesta del Orgullo. Además, muestra su apoyo al Ayuntamiento de Madrid, por no colgar la bandera multicolor en fachada del consistorio.

Cristina Gallego se vuelve a transformar en la colaboradora más conservadora, Piluchi, la señora bien, para hablar sobre la actualidad de nuestro país. En esta ocasión, no puede evitar pasar por el plató de El Intermedio para hablar sobre la celebración de las fiestas del Orgullo LGTBI+.

"Los gays están que tiran la casa por la ventana porque este 2025 se cumplen 20 años desde que mancillaron la palabra matrimonio", se lamenta. 'Piluchi' considera respetable lo que hacen las personas que participan en el Orgullo. "Es la unión de dos vidas enfermas, lo veo muy bien", explica, "pero, el matrimonio, es otra cosa".

"Es esfuerzo, es sacrificio, es tener hijos... ¡no chihuahuas!", añade. "Además, te cuesta más su pienso ecológico de masa madre que toda la carrera de derecho del chaval". El Gran Wyoming le reprocha que estás "burradas" no se decían "ni hace 20 años". "Al menos le agradezco que no haya hablado de peras y manzanas", le dice el presentador.

Y 'Piluchi' responde: "Por que yo no soy vegana, pero, te puedo decir una cosa: sí que sé que un solomillo y un lomo de atún no maridan". La 'señora bien' explica que hay personas que se resisten "a la dictadura LGTBQR2D2" y pone como ejemplo al ayuntamiento de Madrid, que, un año más, se ha negado a colgar la bandera multicolor en la fachada del consistorio.

"Madrir tiene como símbolo un oso y un madroño, no dos osos y chicas comiendose el co...", afirma, antes de que Wyoming la interrumpa. "Bien, 'Piluchi', está usted un poquito ya...", responde el presentador, "le está afectando el calor".