Dani Mateo conecta a través de una videollamada en directo con Alexander Torres, un parapsicólogo que enseña a sus alumnos a hacer exorcismo y comunicarse con fantasmas. El presentador le confiesa que el programa está "dividido"en cuanto lo paranormal: y es que mientras Miki Nadal y Quique Peinado son ateos, Dani Mateo destaca que es escéptico y Lorena Castell y Marta Tornés afirman que ellas son muy creyentes.

"Yo quiero creer, pero dudo mucho", destaca el presentador, que pregunta a Torres para quién sería su academia. "Para mí esta abierta para todas las personas, creyentes o no", explica Torres, que detalla cómo son las asignaturas que realizan en su academia. "Nosotros enseñas lo que no se debe hacer y qué efectos puede llegar a tener un juego con la tabla ouija o una sesión de espiritismo", señala Torres, que detalla que, como investigador, sigue siendo "escéptico a muchas situaciones".

"He tenido experiencias extrañas de ver luces en el cielo, pero no he tenido contacto con extraterrestres", afirma. Pero, ¿cree que algún zapeador puede ser un extraterrestre? ¿el parapsicólogo nace o se hace? ¿es posible que Lorena Castell de verdad se comunique con su abuela? Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia, donde el parapsicólogo afirma que todos los seres humanos nacemos con "dones espirituales abiertos lo que pasa es que a medida que crecemos muchos dejan de creer y se cierran".