Carmen Alcayde regresa a Zapeando para traer el programa que tiene en vela a todo Estados Unidos. En él, un matrimonio acude a una mansión 'embrujada' construida sobre un cementerio. Allí, donde una pareja vio morir a tres de sus seis hijos, tendrán que pasar 72 horas.

Un programa que también ha cautivado a Lorena Castell, que asegura que ha vivido numerosos episodios paranormales desde que murió su abuela. "Cuando falleció mi abuela, cada vez que iba al comedor hay una bombilla que se fundía. Nosotros miramos toda la instalación y estaba perfecto. "¿Que no lo queréis creer? Pues me da lo mismo, pero no era otra persona. Era mi abuela", ha argumentado.

En otra ocasión, la zapeadora ya desveló cómo se comunicaba con su abuela. Una experiencia paranormal que solo experimenta con ella y por la que ha querido solidarizarse con personas que también tienen experiencias similares con sus familiares: "Sé que hay gente a la que represento, no soy la única". Por eso, ha lanzado un llamamiento para que se comuniquen con la zapeadora en Twitter.