Isabel Forner cuenta en el plató de Zapeando la historia de una deportista que cuenta con toda su admiración: Mireia Rodríguez, una jugadora de balonmano que se ha convertido en la primera mujer que juega en la categoría masculina. Rodríguez juega en el Club Balomano Albacete, que juega en categoría Regional. Isabel Forner y Dani Mateo entrevistan en directo a través de una videollamada a la protagonista de este hito.

"El equipo ganó y marqué un gol", destaca la joven, que afirma que lo importante es la victoria del equipo. Pero, ¿cómo empieza esta histórica aventura? La joven se trasladó a Albacete por la profesión de su marido, que es futbolista, y preguntó si podía jugar con el equipo masculino ya que no había equipo femenino. "Me dieron la luz verde para poder entrenar y mi entrenador, después de unas semanas, me preguntó si quería competir", señala la joven, que destaca que fue algo muy natural. El propio entrenador se suma a la entrevista para explicarlo. ¿Cómo se lo tomaron en el club? ¿y la Federación? Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.