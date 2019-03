Miki Almodóvar desvela el final de su nueva película basada en el libro de Sánchez: "Pedro se da cuenta de que toda la vida había querido ser mujer"

"Ha llegado a nuestros oídos que, a lo mejor, eres el encargado de adaptar al cine el libro de Pedro Sánchez, ¿Hay material para hacer la peli?, le pregunta Frank Blanco a Miki Almodóvar.

"Mucho", asegura el 'director de cine'. "El libro no me lo he leído, yo soy más de esperar a que salga la película", reconoce Miki Almodóvar, que explica en Zapeando el comienzo del argumento de la película basada en el libro de Sánchez. "Pedro es un economista de Tomelloso, guapísimo, ¡le eligen 'Rey de la fiestas del pueblo' durante cuatro años seguidos. Además de guapo es listo. Su sueño es ser Presidente del Gobierno", cuenta.

Miki Almodóvar continúa con su historia hasta llegar a desvelar el final. "Pedro se da cuenta de que toda la vida había querido ser mujer, se cambia de sexo, deja la política y pasa a llamarse 'Gloria, la Petarda'". "Voy a a llamar a la película: 'Olor y gloria'", desvela el 'director de cine'.