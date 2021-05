Dani Mateo da paso a Marta Torné para que cuente lo que ha ocurrido en 'La tarde, aquí y ahora, el programa presentado por Juan y Medio: "Llevábamos tiempo sin escuchar una historia tan alucinante". Al dar paso a su compañera, el presentador bromea con la joven sobre una persona conocida, dando la casualidad de que esa misma persona acaba de mandar un mensaje al móvil de la actriz.

"¿Sabes que me acaba de escribir?", destaca Marta Torné mientras enseña el móvil: "Dice que estoy estupenda". "No me lo puedo creer", se escucha a sus compañeros desde el plató. Puedes ver el surrealista momento en el vídeo principal de esta noticia.