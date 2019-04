ESTRENO, EL PRÓXIMO VIERNES EN ANTENA3

El conductor de 'Tu cara no me suena todavía', Manel Fuentes, regresa a Zapeando para hablar del estreno del nuevo talent show de Antena 3. El presentador explica la mecánica del programa, que cambia con respeto a 'Tu cara me suena', respondiendo a las cinco claves del formato.