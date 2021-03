Marta Torné muestra en Zapeando unas imágenes que dejan "con el corazón en un puño": fueron grabadas por un dron en una playa cerca de Sídney, en Australia, y muestran a un tiburón blanco que se acercaba más y más a un surfista con intenciones presumiblemente "poco amistosas".

En el vídeo principal de esta noticia, puedes ver cómo el escualo "se va acercando poco a poco" y lo cerca que llega a estar del surfero, que no advierte la peligrosa proximidad del animal. Sin embargo, Valeria Ros sostiene que si "estás en plan amistoso con el tiburón", este no te atacará. Una teoría que no convence mucho al resto de zapeadores...

