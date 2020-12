Un año más, los colaboradores de Zapeando han hecho el sorteo del amigo invisible. Sin embargo, antes de hacerlo, Miki Nadal ha confesado que no quiere hacerlo este año. "No sois mis amigos, tú sí, Cristina, pero el resto no". "Será el tío sincero y asqueroso", ha dicho Dani Mateo, tras lo que Nadal ha añadido: "Vosotros sois allegados y por eso no quiero nada con vosotros estas navidades".

Sin embargo, la confesión de Miki Nadal no ha evitado que hagan el sorteo en directo. "Me gusta el mío, que no os toquéis", ha dicho Pedroche tras descubrir quién es su amigo invisible, al igual que a Mateo, que se ha mostrado muy contento con el resultado.

"Hubiese preferido otro, la verdad", ha reconocido Lorena Castell, a lo que ha añadido: "A lo mejor me ha tocado la misma persona que el año pasado". El 24 de diciembre será el reparto de regalos en el plató de Zapeando.