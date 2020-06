Aunque la tecnología ha llegado para ayudarnos una madre ha detectado que el dispositivo Alexa confunde a los bebés. Y es que la joven se ha dado cuenta cómo su hija Emily solo contesta al nombre de Alexa.

Mientras pasea a la pequeña en carricoche, llama a su bebé en reiteradas ocasiones, pero esta continua mirando el paisaje sin reaccionar en ningún momento. No es hasta que la madre decide llamar Alexa, como su asistente virtual, cuando la niña responde mirándola. "No, te llamas Emily, no Alexa", intenta explicar la madre.

Tras ver el vídeo, Quique Peinado bromea con el divertido momento: "El bebé no hace caso a su madre, la adolescencia empieza cada vez antes". Además, el zapeador quiere comprobar si hablar a Alexa desde el plató puede afectar a los asistentes virtuales que tienen los espectadores en sus casas. "Alexa, pon una de Bertín Osborne", destaca Quique. ¿Habrá funcionado su experimento?