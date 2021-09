Miki Nadal le ha lanzado un 'dardo' a Lorena Castell en forma de pregunta en Zapeando. "Esta obsesión que tienes por ser más alta, ¿por qué?", le ha preguntado a su compañera en pleno directo.

Tras escuchar esto, la zapeadora le ha contestado: "Pero si voy sin tacones. Ah no, que justo me los he puesto hoy". Una respuesta que ha provocado las risas del resto de colaboradores del programa.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puedes ver cómo ha sido el momento.