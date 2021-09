Una cafetería de Dallas, en Texas, ha realizado un experimento para comprobar cómo reacciona la gente cuando recibe algún piropo.

En el vídeo se ve cómo una mujer les dice a chicos y chicas desde un coche: "Me encanta tu pelo, me encanta tu vestido, me encanta cómo vas, pareces un ángel, eres un rey", al tiempo que les regala girasoles.

En las imágenes superiores puedes descubrir cómo reacciona la gente, aunque los colaboradores de Zapeando lo tienen claro: "A mí, si voy a mi casa tranquilo, déjame vivir. Yo lo denunciaría".