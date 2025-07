Así versiona un niño la canción 'Beautiful Things' de Benson Boone: "Hago caca en el suelo y me afeito el culo"

Los niños tienen habilidades sorprendentes. Un buen ejemplo este este niño que demuestra que es capaz de versionar una canción en pocos segundos. Su madre, alucinada por la originalidad del pequeño, no duda ha dudado en grabarlo y compartirlo en sus redes sociales.

Su madre está escuchando en el coche la canción 'Beautiful Things' de Benson Boone. Ronan, que así se llama el niño, estaba detras sentado en su silla. Parece que al pequeño no le gusta mucho la popular canción y por ello decide hacer su propia versión que su madre ha titulado 'Beautiful Poop' ('Caca bonita').

En su canción, Ronan canta: "Últimamente, he hecho caca mejor y hago caca todas las noches". "Hago caca en el suelo y me afeito el culo", sigue su particular versión. "¡Cuida la caca, oh, Dios!", canta en el estribillo. Su madre no puede evitar reirse ante las ocurrencias de su hijo, que no le deja cantar ni una nota del tema.

"Va a ser la primera vez que en un coche sea la madre la que diga '¿cuánto falta?'", comenta Nacho García, "¿falta mucho? ¿Cuánto falta?". "Si no puede con el niño... que se lo de a María Gómez en adopción", añade el zapeador. "Es mi persona favorita", responde ella.