Dani Mateo arranca Zapeando celebrando que es festivo. "¡Qué contento estoy de estar aquí en un festivo mientras la gente está de vermuts!", destaca irónicamente el presentador. Aunque, sin duda, a la que menos le ha gustado trabajar hoy es a Lorena Castell, quien confiesa en el plató el lapsus que ha tenido con "el calendario escolar".

"Estoy trabajando teniendo que estar en mi casa porque mi hijo no tiene colegio", explica Castell, que destaca que en cambio no trabaja "el miércoles cuando el niño sí tiene colegio". "Me he equivocado", desvela la zapeadora.