Ellen DeGeneres acudió como invitada al programa de Jimmy Kimmel. Los dos han hecho tantas cosas en televisión que no las recuerdan todas. Y, por eso, decidieron poner a prueba su memoria con el divertido juego "¿Lo he hecho o no lo he hecho?".

"¿Entreviste a un perrito caliente?", le preguntó DeGeneres, a lo que Kimmel respondió que no lo recordaba. Sin embargo, sí que entrevistó a Harrison Ford disfrazado de perrito caliente. Por su parte, la presentadora y actriz tampoco recordaba que lanzó albóndigas al público de un programa con una súper modelo.

"¿Alguna vez has sorprendido a un invitado enseñándole tu pene en directo?", fue otra de las preguntas de DeGeneres al presentador, quien sí recordaba haberlo hecho. En concreto, fue a los actores Hugh Laurie y George Clooney. Puedes ver en este vídeo el divertido juego entre los dos míticos presentadores.