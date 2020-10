Después de muchas noticias sobre si Cristina Pedroche volverá a presentar las Campanadas, la propia zapeadora habla sin tapujos del tema en este vídeo de Zapeando. La joven afirma que tiene un gran dilema: "Normalmente estoy nerviosa de la emoción, pero este año estoy nerviosa porque no sé cómo sentirme".

Por un lado, Cristina Pedroche afirma que le "apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos que termine este año porque ha sido malo para todos", pero, por otro, confiesa que no quiere que la gente piense que es "superficial" y que lo único que quiere es salir guapa porque, insiste en que "no consiste en eso". Además, la joven desvela que "el vestido está claro desde enero", pero tras la pandemia no sabe qué hacer. Entonces, ¿presentará finalmente las Campanadas? La zapeadora lo desvela en este vídeo de Zapeando.

Por otro lado, Cristina Pedroche y el resto de zapeadores recuerdan la época en la que el papel higiénico se agotó en muchos sitios al inicio de la pandemia. Pedroche afirma que fue una de "esas locas" que compró mucha cantidad. "A mí no me pillan con el culo sucio": bromea la zapeadora en este divertido vídeo.