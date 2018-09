EL CHEF LE DA UN 6,5 DE NOTA

Después de ver el vídeo en el que Cristina Pedroche cocina con su marido, el exitoso chef Dabiz Muñoz, Anna Simon le pregunta qué tal es tener a su profesor de pareja. "Me enseña con mucho cariño y no me regaña teniendo en cuenta que soy muy torpe, pero ve que tengo interés", contesta la zapeadora de Vallecas.