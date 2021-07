¡Drag Race está en la recta final y es que solo quedan cuatro participantes! Y, como no podía ser de otra manera, a medida que avanza el concurso también lo hace la dificultad de las pruebas. Eso sí, eso no quiere decir que las risas no estén aseguradas en cada reto. Por ejemplo, uno de ellos consistía en maquillarse lo mejor posible en tres minutos y sin usar espejo.

En otro de los retos las drags tenían que transformar a deportistas en una drag para desfilar en pareja. Uno de los deportistas dejó a todo el mundo sin palabras por su espectacular cambio. Pero, sin duda, el momento más destacado llegó con la actuación final en la que tres drags se jugaron la expulsión al ritmo del temazo de Chenoa 'Cuando tú vas'. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.