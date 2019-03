Anna Simon provoca la ovación del público tras cantar la canción de Titanic: así es su increíble actuación

Celion Dion ha sido una de las protagonistas de la Semana de la Alta Costura en París. Y, antes de analizar el tema con Josie, Anna Simon ha querido interpretar una de las canciones más exitosas de la cantante.

Como no podía ser de otra manera, el tema elegido por la zapeadora ha sido el exitoso 'My Heart Will Go On' de Titanic. UN momentazo que ha provocado la ovación del público a la zapeadora.

