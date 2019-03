Abel Caballero vuelve a Zapeando: "Esta noche tengo que cambiar el nombre al aeropuerto de Vigo para que venga más gente de Londres y Tokio"

Abel Caballero regresa al plató de Zapeando, gracias a la imitación de Miki Nadal, para hablar sobre la ciudad de Vigo y la agenda política de su alcalde.

"Esta tarde tengo que inaugurar a un niño y besar a un polideportivo, o era al revés, no lo sé. Y por la noche tengo que cambiar de nombre al aeropuerto, que pasará a llamarse 'John Lenon Merry Christmas With the Light and Music' para que venga la gente de Nueva York, Tokio y Londres", explica el colaborador de Zapeando 'en clave' de Abel Caballero.

Miki Nadal 'en clave' de Abel Caballero da explicaciones sobre el vecino que raya coches: "¿Qué hago? ¿Prohíbo los palillos?"

El zapeador se vuelve a meter en la piel de Abel Caballero para hablar sobre el octogenario que raya coches en Vigo. Así ha sido la imitación.