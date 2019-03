Abel Caballero 'gives the pregón' del Carnaval de Zapeando 2019 de una forma muy 'international'

"Quiero en nombre de Zapeando darles la bienvenida a este programa (welcome everyone to Zapeando). Seguramente a muchas ciudades del mundo les gustaría que yo les hiciese este pregón de Carnaval, como a Nueva York, París o Tokio, pero yo me voy a reservar para Vigo y Zapeando", ha arrancado el pregón del programa Abel Caballero.

El alcalde de Vigo ha asegurado que en su ciudad van a hacer "el mejor Carnaval del mundo, the top in the world será en Vigo con un escenario donde estará Chenoa". "Ahora bien, the second top in the world es el Carnaval de Zapeando ", ha añadido.

Miki Nadal ha dado las gracias a Abel Caballero y ha asegurado que ha mejorado su inglés "with una teacher" que contrató.