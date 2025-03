Mario Vaquerizo desvela en El Hormiguero quién fue el causante de su accidente: "No podía aguantar tanta invasión"

El artista ha contado a Pablo Matos que su accidente no tuvo consecuencias más graves gracias al cardado que llevaba ese día. "Me salvó la laca y el cardado", ha confesado.

Mario Vaquerizo y sus compañeros de Nancys Rubias han sido invitados a El Hormiguero. Hace unos meses, Vaquerizó sufrió un aparatoso accidente en pleno concierto. El artista cayó desde una plataforma giratoria lo que hizo que tuviera que pasar por el hospital y llevar collarín durante meses.

El artista no duda en explicar cómo consiguió evitar que su accidente tuviera consecuencias más graves. Con su particular humor, Mario explica que su caída no fue culpa de la plataforma giratoria en la que estaba subido. "El giratutto es mi mejor amigo porque es un recurso escénico maravilloso", cuenta a Pablo Motos, "pero me salvó la laca y el cardado".

"Quien estaba enfadada conmigo fue la capa de ozono", añade el artista. "Me eché tres litros de laca y entonces ella no podía aguantar tanta invasión a su ámbito natural", afirma Mario, "me tiró pero la laca me salvó". "Le hace gracia a todo el mundo menos a Greta Thunberg", afirma Quique Peinado.