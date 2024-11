De Madrid a Cabo de Gata: Zapeando muestra todos los búnkeres que existen en España

En Zapeando, Cristina Pedroche ha recopilado algunos de los búnkeres de España en caso de guerra. "Hay en Madrid, Córdoba, Tenerife, pero mis favoritos son el de Altea y Cabo de Gata, porque, claro, si baja la radiación, te puedes ir a la playa", señala la zapeadora.

"He seleccionado los que nos pillan más cerca del plató", comenta Pedroche antes de mostrar el búnker de la Moncloa. "Este coqueto refugio lo inauguró Pedro Sánchez en 2019 para celebrar un Consejo de Ministros… no está mal, pero no tiene vistas", informa Pedroche.

Otro de los búnkeres cercanos es el del Parque del Capricho de Madrid. "Amplias zonas verdes, salida de humo, y decoración vintage porque es un búnker de la Guerra Civil", explica.

Sin embargo, el que más llama la atención de la zapeadora es el de Alcalá de Henares: "No tiene entrada adaptada y está más asqueroso; parece más un piso de estudiantes que un búnker". Descubre toda la selección de Cristina Pedroche en el vídeo de Zapeando.