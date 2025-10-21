VIDEO | Luis de la Fuente recuerda cómo era la alimentación cuando era jugador: "Me lo tomaba tan en serio que me metía un chuletón"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, estuvo ayer en 'El Hormiguero', donde también habló de su época de jugador y de cómo se abordaba temas como la alimentación o el vino.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, fue ayer a divertirse a 'El Hormiguero', donde compartió con Pablo Motos algunas anécdotas de su época de jugador en el Athletic de Bilbao.

De la Fuente aseguraba que él también salía y que el tema de la alimentación se trataba de manera algo diferente a cómo se hace hoy en día: "Me lo tomaba tan en serio que el viernes antes de jugar un partido me metía un chuletón con alubias y pimientos", afirma.

El seleccionador también recuerda que en las comidas del mismo día del partido, el camarero ofrecía vino a los jugadores. Mientras los jóvenes decían que no, los veteranos decían "sí, él también toma".

"En aquella época un solo jugador llevaba más copas que Madrid y Barça juntos", reacciona Nacho García, mientras Dani Mateo explica que los futbolistas de aquel entonces "eran de otra estirpe, vivían en cuevas, eran gente recia. Se comían un chuletón que previamente habían cazado con sus propias manos".

