¿Cuáles son los factores que causan el estreñimiento? Boticaria García lo explica en este vídeo de Zapeando

El estreñimiento afecta a entre el 15 y el 20% de la población, sobre todo a mujeres mayores de 40 años. En este vídeo de Zapeando, Boticaria explica las causas, factores de riesgo y cuándo se considera un problema de salud.

¿Cuáles son las causas del estreñimiento? En este vídeo de Zapeando, Boticaria García da todas las claves sobre el tema. "El estreñimiento afecta a un 15-20% de la población, especialmente a mujeres", señala la farmacéutica, y añade que las mujeres "mayores de 40 años" son más propensas a sufrirlo.

Según explica la 'Boti', el estreñimiento se debe a factores hormonales, a una dieta pobre en fibra, al sedentarismo y al estrés. También podría influir el consumo de algunos medicamentos, "como los antidepresivos, hierro, calcio y opiáceos", enumera.

"Se ha visto que la motilidad intestinal puede bajar hasta un 25% cuando estás pasando la menopausia", detalla Boticaria García. Además, señala que es importante saber cuándo se considera estreñimiento y cuándo no.

"El estreñimiento no es solo ir poco al baño", alerta la colaboradora de Zapeando. Se considera estreñimiento cuando se tienen menos de tres deposiciones por semana, heces duras o fragmentadas, sensación de evacuación incompleta o un esfuerzo excesivo.

