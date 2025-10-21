¿Cuáles son los factores que causan el estreñimiento? Boticaria García lo explica en este vídeo de Zapeando

Ahora

¿Cuáles son las causas del estreñimiento? En este vídeo de Zapeando, Boticaria García da todas las claves sobre el tema. "El estreñimiento afecta a un 15-20% de la población, especialmente a mujeres", señala la farmacéutica, y añade que las mujeres "mayores de 40 años" son más propensas a sufrirlo.

Según explica la 'Boti', el estreñimiento se debe a factores hormonales, a una dieta pobre en fibra, al sedentarismo y al estrés. También podría influir el consumo de algunos medicamentos, "como los antidepresivos, hierro, calcio y opiáceos", enumera.

"Se ha visto que la motilidad intestinal puede bajar hasta un 25% cuando estás pasando la menopausia", detalla Boticaria García. Además, señala que es importante saber cuándo se considera estreñimiento y cuándo no.

"El estreñimiento no es solo ir poco al baño", alerta la colaboradora de Zapeando. Se considera estreñimiento cuando se tienen menos de tres deposiciones por semana, heces duras o fragmentadas, sensación de evacuación incompleta o un esfuerzo excesivo.

