VÍDEO | Boticaria García revela el secreto del kiwi para un tránsito intestinal saludable

El kiwi ha recibido el reconocimiento oficial de la Unión Europea por sus beneficios para el tránsito intestinal. Boticaria García explica en Zapeando cómo su fibra, agua y compuestos bioactivos ayudan a regular el funcionamiento del intestino.

Es oficial: el kiwi ayuda a ir al baño. Boticaria García visita el plató de Zapeando para dar más detalles sobre esta noticia. "El kiwi acaba de conseguir un reconocimiento oficial de la Unión Europea: una declaración nutricional aprobada por la EFSA, la autoridad europea de seguridad alimentaria", anuncia la farmacéutica.

Gracias a este reconocimiento, esta clásica fruta "ha conseguido que valide que su consumo ayuda a regular el tránsito intestinal". "La EFSA ha analizado unos estudios clínicos y ha reconocido que el kiwi por el contenido que tiene en fibra, en agua y en compuestos bioactivos puede ayudar al funcionamiento del intestino", detalla Boticaria García.

Según explica la colaboradora, el kiwi tiene dos tipos de fibras. La insoluble, que genera un mayor volumen de heces y más movimiento del intestino. Y la soluble, que ablanda las heces y alimenta las bacterias buenas.

Asimismo, deja claro que no vale solo con comer un poco: "La evidencia se basa en consumir dos kiwis al día como parte de una dieta equilibrada". La farmacéutica comenta también que los dos tipos de kiwis verdes y amarillos son buenos, pero que estos últimos tienen más vitamina C.

