VÍDEO | María Gómez alucina con la despedida a Sarkozy antes de entrar en la cárcel: "Estáis flipando con los 'Sarkoliebers'"

El expresidente francés ha sido condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita. Sarkozy abandonaba su casa, acompañado de su mujer, Carla Bruni, mientras era aclamado por una muchedumbre.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años por asociación ilícita. "Hoy le hemos visto salir de su casa para entrar en prisión", cuenta María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

Sarkozy estaba acompañado de su mujer, Carla Bruni, y, además, ha sido aclamado por muchos de sus seguidores. El expresidente se ha subido en un vehículo negro mientras era aplaudido por la muchedumbre que se agolpaba a las puertas de su domicilio.

"Estáis flipando con los 'Sarkoliebers'", afirma María, "en vez de ir a la cárcel parece que saca nuevo disco". El expresidente va a cumplir condena en una austera celda de nueve metros cuadrados que tiene el baño junto a la cama.

"Bueno, eso en Madrid se conoce como un pisito con gran potencial", afirma Nacho García, "como sea exterior... 800 euros al mes no te los quita nadie".

