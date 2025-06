Laura del Val se estrena como zapeadora: "Estás para robar panderetas"

La cómica se une al equipo de zapeadores. Laura no ha podido disimular sus nervios. "Me han dicho 'vete al baño antes de empezar'. ¿Lo he hecho? No", comparte con sus compañeros.

Zapeando tiene un rostro nuevo en su mesa: Laura del Val. La cómica se incorpora al equipo de zapeadores. "'Welcome to the jungle'", le dice Dani Mateo al presentarla. "Estoy muy contenta de estar aquí, rodeada de este talento", afirma Laura.

"Pero, ¿cómo estás de verdad?", insiste Dani. "Estoy bien, fantástica", responde ella. "Estás para ir a robar panderetas", añade Dani, al notar que la cómica está nerviosa en su estreno. "Exactamente, eso es", afirma Laura, "me han dicho 'vete al baño antes de empezar'. ¿Lo he hecho? No".

Nacho García le dice que el primer día es normal "estar así". "Como ella es de Burgos y yo de Valladolid, he sido muy amable con ella y le he hecho 'ey'", añade el zapeador. "Y me ha dado una palmada, solo una", cuenta del Val.