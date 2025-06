Juan Sanguino repasa la historia de Katy Perry y Orlando Bloom ante los rumores de ruptura

¿Están en crisis Katy Perry y Orlando Bloom? Juan Sanguino ha repasado en Zapeando la historia de amor entre la cantante y el actor, y ha explicado los motivos que estarían detrás de su supuesta ruptura.

"Ellos llevan nueve años juntos y tienen una hija en común llamada Daisy", comenta el colaborador. Además, recuerda que la pareja se conoció en la gala de los Globos de Oro de 2016, "donde se les vio flirteando agresivamente".

Se comprometieron en San Valentín de 2019, pero tras seis años, todavía no han pasado por el altar. "Amiga... si te pidió matrimonio en 2019 y en 2025 no se ha puesto a mirar iglesias, igual, prisas por casarse no tiene", bromea Sanguino.

Además, el periodista apunta que desde hace varias semanas "se rumorea que viven separados" y que podrían estar esperando a que Katy termine su gira en diciembre para hacer pública la ruptura.

Según Sanguino, uno de los motivos que habría desencadenado la crisis podría ser una "explosiva discusión" en la que Orlando Bloom le dijo a Katy Perry que su viaje al espacio no fue para tanto" .