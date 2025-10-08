Juan Sanguino desvela los 'salseos' de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: "Me faltó una Mar Flores que irrumpiese"

Juan Sanguino repasa las portadas de las revistas del corazón de esta semana, todas ellas dedicadas a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. En este vídeo, da los detalles y explica por qué habría una "exclusiva en especie".

Juan Sanguino hace su repaso semanal de las revistas del corazón, que en esta ocasión hacen 'pleno' en sus portadas con uno de los 'eventos del año': la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan.

En el vídeo sobre estas líneas, el experto en prensa rosa explica qué hay detrás de las "imágenes inéditas" que, según 'Hola!' la pareja les habría "cedido de forma desinteresada".

"Hay muchas formas de cobrarse las cosas", comenta Sanguino, que apunta que "a nadie le viene mal llevarse bien con el 'Hola!'" y que la pareja ha hecho reportajes "y los que les quedan por hacer" y esos "igual sí que se han cobrado".

Además, cabría la posibilidad de que esta sea un nuevo formato de exclusiva "en especie" que se está popularizando ahora y donde, en lugar de pagar con dinero, se cubren los gastos de las flores o el fotógrafo. "Te envían uno del 'Hola!' y en vez de hacer un álbum de fotos como cualquier persona, pues te compras la revista", señala.

Sanguino también desvela algunos 'salseos' de la celebración, como que "tuvieron un imitador de Julio Iglesias" o que Eugenia Martínez de Irujo regaló una moto clásica con sidecar. Sin embargo, a Sanguino le faltó "una Mar Flores que irrumpiese en la boda".

Durante su discurso, Cayetano explicó que su mujer le dijo que "solo hay dos momentos en los que reúnes a tu gente más querida: el día de tu boda y el día que te mueres" y que se alegraba de que fuera el primero "porque el próximo no va a ser tan divertido". Sin embargo, Sanguino le recuerda que él tendría tres momentos porque "ya se ha casado dos veces".

