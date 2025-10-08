Ahora

Moda

Maya Pixelskaya deslumbra con su original pendiente: "Estoy pidiendo socorro"

El complemento escogido por la zapeadora ha dado que hablar entre sus compañeros. Según Quique Peinado, el pendiente sirve para que no se le acerquen las palomas. No te pierdas el resto de opiniones en el vídeo principal.

Zapeando comienza, como es habitual, con Dani Mateo presentando a los zapeadores que le acompañan. En esta ocasión, el presentador del programa comparte mesa con Mónica Cruz, Quique Peinado, Miki Nadal y Maya Pixelskaya.

La zapeadora siempre destaca por sus estilismos. Maya escoge, en muchas ocasiones, estampados muy originales y, en esta ocasión, ha optado por deslumbrar, literalmente, gracias a un llamativo accesorio.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Pixelskaya lleva un pendiente de grandes dimensiones que, además, parece un espejo. "Intentamos cegar al espectador", afirma la zapeadora, mostrando su pendiente.

"Estoy pidiendo socorro", añade Maya. "Es para que no le vengan las palomas", afirma, irónico, Quique Peinado, "hay un momento que dejas a la gente ciega". La zapeadora demuestra que si mueve el complemento, cuando la luz de los focos rebota deslumbra la cámara. "A que rompo la cámara...", concluye.

