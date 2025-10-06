Bárbara Mirjan y Amina: la relación de la mujer y la hija de Cayetano Martínez de Irujo en su boda: "Se llevan pocos años"

"Bárbara Mirjan y Amina Martínez de Irujo han sido las encargadas de cerrar el baile de la boda" de la primera con Cayetano Martínez de Irujo, explica Tatiana Arús en este vídeo, donde muestra más curiosidades de la boda.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el 'sí quiero' tras nueve años de relación rodeados de unos 300 invitados. Entre los que se encontraban Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera. También estaban los hijos que el hijo de la Duquesa de Alba tuvo con su exmujer, Genoveva Casanova.

Incluso, Amina, su hija, le ha llevado al altar con un espectacular vestido azul. Y no solo eso, la joven también lo dio todo en la pista de baile junto a la novia demostrando su amistad. Primero, los hijos de Cayetano aparecieron en la pista de baile durante el baile de los novios para bailar con ambos. "Hicieron un intercambio de parejas", explica Tatiana Arús al mostrar las imágenes en este vídeo, donde también explica cómo Amina y Bárbara fueron las encargadas de cerrar la pista de baile de la discoteca a las 2 de la mañana, demostrando su buena relación al llevarse unos seis años.

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s enseña algunas de las declaraciones de los primeros invitados en irse, que han destacado que el enlace fue muy bonito y era el momento "de la discoteca a tope". Por otro lado, Tatiana Arús explica cómo era el menú principal de la boda: "De primero tenían ensalada de bogavantes y el plato principal era el solomillo de ternera al horno. De postre tenían una tarta árabe con frutos rojos".

