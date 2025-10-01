Juan Sanguino, sobre el nuevo anuncio de perfume de Georgina Rodríguez: "Pagaría todo el dinero por ver las tomas descartadas"

Juan Sanguino comenta en este vídeo el nuevo anuncio de perfume que protagoniza Georgina Rodríguez hablando en inglés y árabe y en el que pronuncia un "forever" con "acento de Jaca".

Georgina Rodríguez vuelve a ser noticia, en esta ocasión porque ha presentado un nuevo perfume y ha protagonizado un nuevo anuncio en el que demuestra su gran manejo con los idiomas hablando árabe e inglés.

Eso sí, según apunta Juan Sanguino en el vídeo sobre estas líneas, la pareja de Cristiano Ronaldo "tendría que trabajar la pronunciación un poquito todavía".

"Me encanta que la palabra que más suena a inglés es la que dice en árabe", reacciona Nacho García tras ver el spot protagonizado por Georgina, mientras que Sanguino alucina con "ese 'forever' con acento de Jaca".

Sanguino apunta que "esas son las tomas buenas" del anuncio, por lo que asegura que "pagaría todo el dinero que tengo por ver las tomas descartadas".

A propósito de esto, Dani Mateo afirma que "ahora es como cool hablar inglés, pero manteniendo tu acento".