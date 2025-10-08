El ataque de risa de Mónica Cruz al hablar sobre la forma de una piscina: "Cuando se calienta se hace olímpica"

Los dueños de una casa en Tailandia han escogido que su piscina tenga una forma muy llamativa. Según ellos esa forma fue accidental, pero, no han podido evitar que sus vecinos comenten el resultado.

En Bangkok, Tailandia, los dueños de una casa han escogido una curiosa forma para su piscina. Como señala Quique Peinado, "está llamando bastante la atención en la zona".

Peinado señala que a los vecinos, la forma de la piscina les recuerda a algo. "A Mickey Mouse", indica Dani Mateo. "Un cohete", afirma Maya Pixelskaya. "Unas tijeras cerradas", añade Quique.

"No sé si vosotros veis otra cosa, pero, los dueños aseguran que el diseño salió de forma accidental", afirma el zapeador. "Hicieron lo que les salió de...", afirma Dani. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, su forma es más parecida a un pene.

"Es la única piscina que cuando se calienta se hace olímpica", comenta, sin poder aguantarse la risa, Mónica Cruz. La zapeadora consigue, con el chascarrillo, que todos sus compañeros la aplaudan.

