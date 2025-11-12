¿Qué pasa con la casa de los Javis tras su ruptura? Juan Sanguino asegura que "Javier Calvo no va a estar solo mucho tiempo"

Juan Sanguino analiza la ruptura de los Javis en este vídeo, donde recuerda el origen de la relación entre Javier Calvo y Javier Ambrossi y explica qué pasará ahora con la casa en la que daban sus míticas fiestas.

"Hoy es un mal día para el amor", según Dani Mateo, pero "un buen día para todos los homosexuales solteros de Madrid", apunta Juan Sanguino. El motivo, la ruptura de los Javis.

El experto en prensa rosa de Zapeando analiza los detalles de esta separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras, aclara, 13 años de relación a pesar de conocerse desde hace 15. Aunque apunta que ya se venía comentando los problemas de la pareja, todavía no se saben los motivos, si bien lo más llamativo para él es que se anunciara a través de 'El País'.

Juan explica que, de un tiempo a esta parte, nunca se les veía juntos a pesar de estar rodando su nueva película, 'La bola negra'.

Sanguino aprovecha para recordar el origen de la relación de los Javis, que se conocieron a través de Facebook y dos años después se hicieron novios. En este tiempo, ambos intentaron abrirse camino como actores hasta que "juntos se dieron cuenta de que su camino era el de contar historias".

Así crearon su primera obra de teatro, 'La llamada', por lo que Juan apunta que pusieron de moda las monjas mucho antes que Rosalía. Luego llegaron sus series de tremendo éxito 'Paquita Salas', 'Veneno' o 'La mesías' y hasta Madonna les ofreció dirigir su biopic, aunque ellos dijeron que no.

Sanguino recuerda que en 2017 Ambrossi le pidió matrimonio a Calvo en el estreno de 'La llamada', si bien "nunca llegaron a casarse", según Javi Calvo porque "para hacer fiestas, ya hago muchas".

Los Javis han sido muy influyentes en la cultura milennial, con infinidad de memes y frases, además de "aportar una mirada queer sobre historias que nadie quería contar", apunta el experto.

Pero llegados a este punto, ¿qué pasa con la mítica casa de los Javis en la que daban sus famosas fiestas? Sanguino explica que, según 'Hola', Ambrossi se ha ido a vivir al centro de Madrid, mientras que Calvo se ha quedado en la casa donde, según Juan, "no va a estar solo mucho tiempo, porque le gusta mucho rodearse". Además, también apunta que habrá que ver "quién se queda con la custodia de Glenn Close".

