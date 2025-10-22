Juan Sanguino analiza la exclusiva de '¡Hola!' sobre la boda de la hija de Antonio Banderas: "El acceso fotográfico es total"

Como sospechaba Juan Sanguino, '¡Hola!' se ha llevado la exclusiva de la boda de Stella del Carmen Banderas. De este modo, repasa lo que ha dado de sí el reportaje de la revista donde, si titula como "romántica boda", es que "has triunfado".

El pasado lunes, Juan Sanguino ya sospechaba que habría exclusiva de la boda de la hija de Antonio Banderas en la revista '¡Hola!' y con la portada de esta semana se ha confirmado.

Por ello, el experto en la prensa rosa de Zapeando analiza el reportaje sobre la boda de Stella del Carmen en cuya foto de portada, según Quique Peinado, "la cara del novio está pidiendo barra libre".

Una 'exclusiva mundial' según resalta '¡Hola!' que, como apunta Sanguino, significa que ante el alcance global de la boda, si los medios quieren publicar imágenes o información de la boda, van a tener que "soltar guita" a la revista del saludo.

El titular de la revista habla de "romántica boda", algo que significa que "has triunfado", pues el experto señala que cuando '¡Hola!' titula como "divertida boda", "te está llamando mamarracha".

Respecto al reportaje del interior, apunta que "el acceso fotográfico es total", donde se puede ver a Stella del Carmen vistiéndose, a Antonio Banderas con su novia Nicole Kimpel o a las damas de honor luciendo vestido negro dentro de los toques góticos que hubo en la celebración.

Sanguino también desvela que lo nuevo era el vestido, lo prestado unos pendientes de diamantes de la familia de su abuela Tippi Hedren y lo azul "un bordado muy discreto en el interior", que según él son "las bragas".

En '¡Hola!' también se aseguraba que Stella "siempre tuvo claro que no celebraría su boda con grandes fastos ni sería multitudinaria". "Así que se casó en una abadía premonstratense del siglo XII con un claustro medieval convertido en hotel boutique de cinco estrellas", reacciona Sanguino, que comenta que al final del reportaje hay un "próximamente" porque la semana que viene publicarán el de la fiesta.

