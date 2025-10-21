Juan Sanguino, sobre el menú 'typical spanish' de la boda de la hija de Antonio Banderas: "No depende de clases, tiene que haber croquetas"

El popurrí de tapas 'typical spanish' que conformaron el menú de la boda de la hija de Antonio Banderas se gana la aprobación de Juan Sanguino en Zapeando. Y es que da igual lo que se tenga en el bolsillo mientras haya una croqueta en la boca.

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos del año. El enlace se ha celebrado este pasado fin de semana en la Abadía Retuerta Le Domaine, un monasterio convertido en hotel de lujo situado en Sardón de Duero (Valladolid) y entre las cosas que más han llamado la atención de la celebración se encuentra su menú, compuesto, entre otras delicias, por un popurrí de tapas 'typical spanish' que hace que a nuestros amigos de Zapeando les suenen las tripas.

Juan Sanguino analiza cada uno de los platos que pudieron degustar los invitados, en especial, las croquetas. "No depende de clases, en una boda tiene que haber croquetas", destaca el colaborador del programa de laSexta. Las gildas, las berenjenas fritas y el cortador de jamón también despiertan la admiración de los presentes en el plató.

"Y espera, porque también hubo un espacio de paellas", advierte Sanguino a Dani Mateo. "Os digo una cosa: 4 de 6", desvela Iñaki Urrutia sobre las similitudes entre esta carta y la que les espera a los invitados a su banquete, aunque, para su gusto, "faltan unas medias noches de mortadela".

Pero esto solo eran los entrantes. El menú principal corrió a cargo del chef Marc Segarra -quien puede presumir de tener una estrella Michelin-, que preparó bogavante lacado, milhojas de solomillo y tarta de Nutella con frambuesas, todo ello maridado con vinos locales de Le Domaine. "Mucha estrella Michelin, pero el postre de Nutella es de gocheo de cumple infantil", comenta María Gómez, aunque a ella le encante.

