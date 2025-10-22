VÍDEO | Iñaki Urrutia imita la coreografía de 'Zumba' más viral: "Acabo de caer que no tenía baile para la boda"

Una señora se ha hecho viral después de mostrar en redes cómo hace su propia interpretación de la coreografía propuesta por su monitor de 'Zumba'. No te pierdas su baile en el vídeo principal.

Mucha gente apuesta por ir a clases de 'Zumba' para ponerse en forma de una manera divertida. Pero, como señala María Gómez, "hay gente que le cuesta pillar el ritmo los primeros días". Ejemplo de ello es la mujer que protagoniza el vídeo sobre estas líneas.

Como se puede ver en las imágenes, la señora sigue la clase, aunque, en varios momentos de la misma, hace una interpretación libre de los pasos que hace el monitor. "'Zumba' no sé, pero, imitar a la Tigresa del Oriente en su 'Thriller'... lo ha clavado", comenta Quique Peinado.

"La veo y lo primero que me viene es 'Pirri, suelta el mando'", añade Dani Mateo. El presentador comenta que la protagonista de las imágenes es la más entregada de la clase. "Si soy ese profesor de 'Zumba' sería mi alumna favorita", afirma.

Dani le propone a Iñaki Urrutia que imite los "pasos prohibidos" de esa mujer. El zapeador acepta el reto y se pone a imitar la 'coreografía'. "Acabo de caer que no tenía baile para la boda", comenta, al terminar de bailar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.