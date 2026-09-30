Pamplona acogerá la próxima gala de los Premios Goya el 6 de febrero de 2027

¿Por qué es importante? Pamplona tomará el relevo a Barcelona, donde se celebró la última edición de los premios más importantes del cine español el pasado 28 de febrero.

La 41ª edición de los Premios Goya se celebrará en Pamplona el 6 de febrero de 2027, en el Navarra Arena, según anunciaron Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, y María Chivite, presidenta de Navarra. Méndez-Leite destacó la importancia de llevar la gala al norte de España, resaltando a Navarra como "tierra de cine" y reconociendo su contribución al cine español. Chivite celebró el evento como una oportunidad para descentralizar la cultura y posicionar a Navarra como un territorio estratégico para la producción audiovisual. La gala incluirá exposiciones y proyecciones en toda la región.

La gala de los 41 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará en Pamplona en el Navarra Arena el 6 de febrero de 2027, tal y como ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite y la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite.

Lo han anunciado en un acto en la sede en Madrid de la Academia del Cine. "Por fin nuestra fiesta viaja al norte de España, que lo llevamos intentando muchos años. Lo más arriba que hemos llegado hasta ahora ha sido Valladolid y este próximo año iremos a Navarra", ha señalado Méndez-Leite.

Al iniciar la rueda de prensa, el presidente de la Academia ha recordado al cineasta Gonzalo Suárez, fallecido este lunes a los 92 años en Madrid. "Es una pérdida muy importante, no solo en el cine español sino en general en la cultura española del siglo XX y XXI", ha pronunciado.

Méndez-Leite ha asegurado que Navarra "es una tierra de cine" y ha recordado que ha sido escenario de obras "fundamentales" como 'Tasio' o la "estupenda" 'Secretos del corazón', de Montxo Armendáriz, que fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. "Esto nos sirve para descentralizar nuestra actividad", ha indicado.

"Los profesionales de la industria cinematográfica que proceden de Navarra han sido y son uno de los principales activos de nuestra cinematografía. El cine español no estaría completo sin las gentes de esta comunidad", ha afirmado Méndez-Leite que ha mencionado los nombres de Alfredo Landa, Najwa Nimri, Carlos González, Fernando Gonzalez Molina, Félix Viscarret, Ana Díez o Raúl de la Fuente, entre otros.

"La unión con la comunidad foral de Navarra con el cine español es evidente y no puede tener más sentido. En 2027 celebraremos una cosecha de cine español probablemente inigualable en nuestra historia", ha asegurado el presidente de la Academia. Las nominaciones a los Goya de 2027 se conocerán el 15 de diciembre y el tradicional encuentro de los nominados se celebrará el 11 de enero.

El año pasado la gala se celebró en Barcelona, en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), donde 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se llevó las categoría grandes, apúntandose los de Mejor Película, Dirección y Guión Original, pero 'Sirat', de Oliver Laxe, se llevó más 'cabezones', con un total de seis.

Navarra, una CCAA con "calidad de vida"

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado que la Comunidad Foral acoja la 41 edición de los Premios Goya, una celebración que, a su juicio, supone una oportunidad para acercar el cine a territorios que habitualmente tienen menor presencia en las grandes secciones culturales de los medios de comunicación.

"Cuando el cine viaja, cuando se descentraliza, amplía su público y nos permite también reconocernos en historias que nacen lejos en nuestra propia casa", ha señalado Chivite.

La presidenta navarra ha destacado que la llegada de los Goya supone para la Comunidad Foral "un inmenso honor" y una "gran responsabilidad", al tiempo que ha defendido la cultura como uno de los elementos vinculados a la calidad de vida. "En Navarra llevamos casi dos décadas siendo la comunidad con mayor calidad de vida de España y uno de los indicadores para mayor calidad de vida de España es el tema del acceso a la cultura", ha asegurado.

"Vivir bien también significa tener oportunidades de acceder a la cultura, para crear, para pensar y para disfrutar", ha afirmado Chivite, quien ha reivindicado el papel del cine más allá del entretenimiento. Según ha explicado, el cine "ensancha la imaginación, despierta el pensamiento crítico" y permite abordar determinados asuntos "que quizás en una película resulta más fácil o más llevadero abordar".

Además, Chivite ha aprovechado la ocasión para reivindicar el posicionamiento de Navarra como territorio para la producción audiovisual, y ha destacado que los rodajes nacionales e internacionales han convertido a la Comunidad Foral en "un espacio estratégico para la industria" y ha subrayado que Navarra no es únicamente un territorio de paisajes, sino también "un territorio creativo, industrial y cultural capaz de atraer y producir cine".

En este contexto, ha puesto en valor los incentivos fiscales destinados al cine y a las producciones audiovisuales, incluida una "discriminación positiva fiscal para las mujeres cineastas" en la Comunidad Foral. "Lo que nos han demostrado es que generan economía, que generan empleo, que generan trabajo para Navarra", ha afirmado.

La presidenta navarra ha avanzado también que la celebración de los Goya incluirá exposiciones, proyecciones de películas nominadas y encuentros con sus protagonistas tanto en Pamplona como en otros puntos de Navarra. El objetivo, ha explicado, es que la celebración no se limite a la capital, en línea con la voluntad de "descentralizar" que Navarra atribuye a la Academia.

Por último, Chivite no ha deslizado detalles del presupuesto, ya que "un poco pronto" porque todavía están "cerrando algunos detalles". "En cuanto tengamos todo, las trasladaremos", ha afirmado, reivindicando que se trata de un "gobierno transparente".

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