"Estoy un poco nervioso por volver a veros a todos y especialmente, por reencontrarme con esta persona", destaca Dani Mateo al volver al plató de Zapeando tras diez días confinado por COVID. Y es que el presentador confiesa que "ya le había pillado el punto" y cree que ha "perdido el punto" al saber cuándo dejar hablar o interrumpir a Josie.

El experto en moda aparece en plató gritando: "Menos mal, cuando he visto el armario empotrado de Cepeda he dicho, 'pero bueno, eso qué es, quién está ahí dentro'". Además, Josie afirma que el artista llevaba "mangas Enrique Iglesias" y analiza su pelo: "Estaba a punto de entrar, el estado capilar...". "Los que se conectan no pueden estar bajo cualquier fondo", destaca Josie, que afirma que Zapeando debe mandar unas normas estilísticas a sus invitados. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.