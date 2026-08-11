Los Jonas Brothers, de sus vacaciones en España: "Era como un episodio de 'Black Mirror', todos eran holandeses"

Los Jonas Brothers aseguran que sus vacaciones en España "fueron muy divertidas", pero confiesan que hay algo que les pareció "muy raro": "Estábamos en un pueblo de Valencia y todo el mundo era holandés".

Los Jonas Brothers han estado en España de vacaciones y se han confesado en su podcast sobre su paso por nuestro país. "El viaje a India fue después de las vacaciones de Joe en España, que fueron increíbles, muy divertidas", confiesan los hermanos, que destaca que la casa "era una pasada".

"Estábamos en un pueblecito a las afueras de Valencia, donde son famosos por la paella", explica Joe, que destaca que "la dueña era holandesa y su marido, que era el chef, era holandés". "Estábamos en España y fue raro... era como un episodio de 'Black Mirror' porque todo el mundo era holandés", afirma el mediano de los Jonas Brothers, que asegura que "no solo eran holandeses los de la casa, sino que en la farmacia y en la tienda también". "Ahora es un pueblo holandés", señala el mayor del grupo.

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