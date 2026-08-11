Francisco Cacho explica en Zapeando qué son las llamadas joyas del eclipse

El meteorólogo de laSexta señala que aquellos que tengan la suerte de poder ver el eclipse al 100%, además, también podrán ser testigo de un fenómeno curioso que hará la experiencia todavía más especial.

Este miércoles se va a vivir en nuestro país un hecho histórico: se va a producir un eclipse solar que será total en muchos lugares de España. Francisco Cacho visita Zapeando para compartir los últimos consejos en torno a este evento tan importante.

Como señala Irene Junquera, en una franja determinada de nuestro país será total, pero, en el resto de los lugares ese porcentaje será menor y esto, como señala el meteorólogo de laSexta, puede suponer una gran diferencia a la hora de verlo.

"La experiencia es totalmente diferente porque el sol es tan potente que con un poquito que no se cubra consigue enviar mucha luz y no llega a hacerse de noche como sí ocurre en la franja de totalidad", explica. Cacho señala que "lo mejor del eclipse, el éxtasis, es el momento en el que podemos quitarnos las gafas". Eso solo se podrá hacer si el eclipse es del 100%.

Las joyas del eclipse

Todos aquellos que puedan ver el eclipse al 100%, además, podrán ver las llamadas joyas del eclipse. Estas, como indica Francisco, "son tres fenómenos ópticos con forma de joyas que veremos dos veces: justo antes y después de que la luna tape el sol".

La primera joya es el anillo de diamante, en el que "la luna tapa la superficie del sol y se ve su luz por detrás a modo de anillo y el último destello del último rayo de luz sería el diamante del anillo". La siguiente joya son las perlas de Baily. Se pueden ver debido a que la luna no es lisa, sino que tiene cráteres. Esto hace que en estos se cuele la luz y se vea como una especie de collar de perlas.

Por último, también podrán ver la corona solar. "La luna tapa por completo la superficie del sol y solo se ve por detrás su brillo", expone Cacho. Ese sería el único momento en el que nos podríamos quitar las gafas.

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