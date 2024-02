Jiaping Ma se ha propuesto traer la magia a Zapeando por ello ha decidido tomar clases del "mejor mago del mundo": Jandro. El mago que, además, se caracteriza por el humor de sus espectáculos, le da un susto a Jiaping que provoca que la reportera le pregunte si habrá más sustos durante la entrevista. "Ahora solo cariño", contesta Jandro.

La reportera le pregunta qué puede hacer si, mientras hace un truco, alguien la descubre. "Terminas muy mal", le dice Jandro. "Si falla, no pasa nada, lo vuelves a hacer otro día", añade el mago. "Te voy a enseñar magia que no te va a fallar y vas a ganar dinerito", le adelanta Jandro. "Entre que Dani Mateo no es buena gente y es tacaño... hoy le vamos a sacar tu y yo dinerito", le propone el mago.

Aunque el tema de poder ganar dinero despierta el interés de Jiaping, ella tiene otros objetivos: "¿Me ayudará a ligar con la gente?". Jandro le responde de manera afirmativa y la reportera ya idea su propio plan: "Puedo ligar con una persona muy rica y con el truco consigo sus monedas".

El mago le cuenta a Jiaping que su espectáculo, ahora mismo, está de gira por toda España. Además, le hace una propuesta a Jiaping: "Si quieres voy a China y repartimos 80 - 20". "No entiendo esa parte...", responde la reportera.