Isabel Forner, sobre la reaparición de Karla Sofía Gascón: "Estaba tan atosigada por los micros que no tuvo tiempo de tuitear"

La intérprete ha sido galardonada en los Premios de la Unión de Actores y Actrices y, aunque evitó hablar de la controversia, su presencia no pasó desapercibida. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando.

Tras la polémica por sus antiguos tuits racistas y la reciente derrota en los Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su papel en 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón ha vuelto a España para recibir un importante reconocimiento. La actriz ha sido galardonada en los Premios de la Unión de Actores y Actrices como Mejor Actriz en una producción internacional.

A su llegada al evento, los medios de comunicación se volcaron en ella, esperando sus declaraciones sobre la polémica que la ha rodeado en las últimas semanas. Sin embargo, Gascón se limitó a agradecer el reconocimiento recibido y evitó responder a las preguntas sobre el tema.

Tras ver las imágenes, Isabel Forner no dudó en bromear sobre la situación: "Estaba tan atosigada por los micros que no tuvo tiempo de tuitear". Por su parte, Dani Mateo también hizo gala de su ironía al comentar que el galardón "se lo dieron en un sótano para que no tuviera cobertura".