Julia Fox, expareja de Kanye West, luce un atrevido look en la fiesta post Oscars: "Va vestida de pelo en el desagüe"

La artista se animó con un vestido completamente transparente que tenía, en ciertas zonas, pelo para así evitar mostrar más de lo debido. No te pierdas los comentarios de los zapeadores al sugerente estilismo en el vídeo principal.

La expareja de Kanye West, Julia Fox, ha sido una de las asistentes a la fiesta post Oscars que celebra, año tras año, la revista 'Vanity Fair'. La artista ha pasado por la alfombra roja del evento luciendo un curioso estilismo: un atrevido vestido completamente transparente con pelo tapando ciertas zonas.

Como se puede ver en las imágenes, la actriz ondulo su melena para que quedara sobre su pecho y, además, tenía pelo tejido en el resto del vestido para tapar su otro pecho o la zona de la entrepierna. "Este año es tendencia la pulmonía", afirma Nacho García, "va vestida de pelo en el desagüe". "Estoy flipando", añade Isabel Forner, "a partir de ahora ya no servirá la excusa de no voy a la fiesta porque no tengo nada que ponerme".

"Tened en cuenta que es la ex de Kanye West... esto es el modelo de invierno", comenta Dani Mateo. Miki Nadal, por su parte, tiene una pregunta: "El pelo que se ve, ¿sube como la hiedra o baja a buscar tierra?".