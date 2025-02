Isabel Forner hace una curiosa confesión que provoca las risas de sus compañeros: "¡Espera un segundo!"

El comentario de la zapeadora, tras su comentario, ha querido aclarar a qué se refería pero sus compañeros no han podido evitar bromear con ella. "Pensaba que era una cosa que os pasaba a todos", afirma Isabel.

Los zapeadores han comentado el último programa de 'Batalla de restaurantes'. Como cuenta Quique Peinado, "a Jon Ander", uno de los participantes, "le dieron razones para quejarse". Al comer en uno de los restaurantes encontró un pelo en su plato. Mónica, la dueña del local, pidió disculpas a Jon Ander y le retiró el plato.

"Ya es recochineo que haya un pelo en el plato del único calvo de la mesa", comenta Isabel Forner. "Mi teoría es que ha traído el pelo de casa y lo ha puesto ahí", responde Quique. "O que no es de la cabeza...", añade Nacho García. "Esta teoría tiene fundamento", comenta Isabel, "yo, a veces, en el baño de mi casa encuentro pelos negros y yo tengo el pelo rubio...".

El comentario de la zapeadora provoca las risas de sus compañeros y los espectadores. "¡Espera un segundo!", grita Isabel, al ver la reacción, "quiero decir... de cabello". "Hay dos teorías: la primera teoría es que no seas rubia natural y la segunda, es que no deberías beber tanto por las noches porque alguien se ha duchado en tu ducha y tú no te acuerdas", responde Dani Mateo. "Pensaba que era una cosa que os pasaba a todos", añade Isabel.