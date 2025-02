El dueño de Laga se encuentra un pelo en su comida en Gu2: "Tengo miedo de devolverlo y que escupan"

"Primero me encuentro el vino con corcho, luego un pelo.. tengo miedo a decir que me lo cambien no vaya a ser que me escupan en la cocina", afirma Jon Ander, dueño de Laga, en el restaurante Gu2.

Alberto Chicote se ha propuesto descubrir en Batalla de restaurantes qué local prepara el mejor bacalao al pil pil de Bilbao. Para ello, el exitoso chef acude a la ciudad y visita con sus responsables los cuatro restaurantes que concursan en el programa: Luis Pereira, jefe de cocina del restaurante Serendipia; Jon Ander Miró, chef y copropietario del restaurante Laga; Mónica Pujana, copropietaria y jefa de sala del restaurante Gu2 y Javier Muñoz, propietario del Doyuno.

En el vídeo principal de esta noticia, el chef y el resto de hosteleros visitan Gu2, el local de Mónica Pujana y su marido, que es el jefe de cocina. Mientras cara el vino, Jon Ander, chef y copropietario del restaurante Laga, se queja a Mónica que en su vaso a un trozo de corcho. Pero la cosa no queda ahí y es que durante los segundos platos, el chef de Laga responde tajante que no va a comer porque se ha encontrado un pelo en su plato. "Yo no como, tiene un pelo", afirma Jon Ander, que reflexiona en el vídeo: "Primero el vino con corcho y, luego, un pelo... tengo miedo a decir que me lo cambien, no vaya a ser que me escupan en la cocina".

Una situación incómoda y tensa que Mónica resuelve rápidamente al disculparse y llevarse el plato a la cocina. Al momento, la jefa de sala aparece con otro plato en perfecto estado no sin antes pedir explicaciones en su cocina sobre cómo ha podido llegar un pelo a la comida.